Marmaris'te polis uygulaması: 43 kişi GBT kontrolünden geçti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karayolu giriş ve çıkışında polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Bayram öncesinde ilçenin giriş ve çıkışında gerçekleştirilen uygulamalarda 43 kişinin GBT kontrolü yapıldığı 22 araç ve sürücüsünün de sorgulandığı bildirildi. 4 sürücüye alkollü araç kullanmak, 2 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 1 sürücüye belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, 1 sürücüye yönetmelik dışı ses sistemini araçta bulundurmak maddelerinden 41 bin 698 lira idari para cezası uygulandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karayolu giriş ve çıkışında polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında şüpheli araç ve şahıslara yönelik denetimler, sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları yapılmaya devam ediliyor.

Bayram öncesinde ilçenin giriş ve çıkışında gerçekleştirilen uygulamalarda 43 kişinin GBT kontrolü yapıldığı 22 araç ve sürücüsünün de sorgulandığı bildirildi.

4 sürücüye alkollü araç kullanmak, 2 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 1 sürücüye belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, 1 sürücüye yönetmelik dışı ses sistemini araçta bulundurmak maddelerinden 41 bin 698 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliği ile devriye ve motosikletli timlerde uygulama ve denetimlere katıldı.