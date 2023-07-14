Marmaris'te Polis Ekipleri Şapka Dağıttı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlara ve turistlere aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için şapka dağıttı. Denetimlerde kask takmayan motosiklet sürücülerine ise ceza kesildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince vatandaşlara ve turistlere, aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için şapka dağıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Meydanı'nda denetim yaptı.
Denetimde, vatandaş ve turistlere, aşırı sıcaklardan korunmaları için İlçe Emniyet Müdürlüğü logolu şapka hediye edildi.
Uygulamada, kask takmayan motosiklet sürücülerine ise 24 bin 743 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel