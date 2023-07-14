Marmaris'te Polis Ekipleri Şapka Dağıttı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlara ve turistlere aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için şapka dağıttı. Denetimlerde kask takmayan motosiklet sürücülerine ise ceza kesildi.