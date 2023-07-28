Marmaris'te park halindeki araç uçuruma düştü

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki seyir tepesi mevkiinde meydana gelen kazada park halindeki araç uçuruma düştü. Yaklaşık 15 metre kayan araba bir ağaca çarparak durabilirken, araç içindeki Cavit T. kazadan yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah 07.00 sularında Armutalan Seyir Tepesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Cavit T. yönetimindeki park halindeki kamyonet, el freninin boşalması kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik bir dağ yamacına düştü ve çam ağacına çarptı. Kazada sürücü Cavit T. yaralandı ve araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin 112 Acil İhbar hattını araması üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve emniyet ekipleri yaralıyı araç içinden çıkartarak ambulans ile hastaneye sevk etti. Kolunda kırıklar olduğu öğrenilen kazazedenin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Marmaris İlçe Trafik ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve el freninin boşalması gibi teknik detayların incelendiğini belirtti. - MUĞLA