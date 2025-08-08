Marmaris'te Otomobil Kazasında 5 Yaralı

Marmaris'te Otomobil Kazasında 5 Yaralı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, lastiği patlayan bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Orhan B. yönetimindeki 48 ATH 900 plakalı otomobil, Marmaris-Datça kara yolu Değirmenyanı Kireçciler mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek Muzaffer G'nin kullandığı 48 AOZ 452 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Dilek, Melek ve Nisa G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

