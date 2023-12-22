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Marmaris'te otobüs uçurumun kenarında durabildi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bariyeri aşarak uçurumun kenarında durabilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yara almadan kurtuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bariyeri aşarak uçurumun kenarında durabilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yara almadan kurtuldu.

İstanbul-Datça seferini yapan Ş.H. idaresindeki 35 PK 506 plakalı yolcu otobüsü, sağanağın etkili olduğu Marmaris-Datça kara yolu Mezargediği mevkisinde yoldan çıktı.

Bariyerleri aşarak, birkaç metre kayan otobüs uçuruma devrilmeden durabildi. Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ile 11 yolcunun yara almadan kurtulduğu tespit edildi.

Uçurumun kenarındaki otobüsün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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