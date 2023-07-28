Marmaris'te orman yangınlarına yönelik helikopter destekli denetim gerçekleştirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından orman yangınlarına yönelik helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. Ekipler, araç yoğunluğu ve çöp atılmasının orman yangınlarına sebep olabileceği güzergahlarda denetim yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından orman yangınlarına yönelik helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yaz aylarında yaşanan araç yoğunluğu ve araçlardan atılan çöp, izmarit ve benzeri maddelerin orman yangınlarına sebebiyet vermesi nedeniyle ormanlık alanlarda bulunan güzergahlarda denetim gerçekleştirdi. Havadan helikopter destekli Turunç-İçmeler yolu üzerinde seyreden araçlar üzerinde yapılan denetim neticesinde, güzergahta bulunan araçlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Öte yandan karayolunda gerçekleştirilen denetimlerde de durdurulan araç sürücülerinin kurallara uyması ve araçtan dışarıya herhangi bir madde atmamaları yönünde gerekli uyarılar yapıldı. - MUĞLA