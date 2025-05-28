Marmaris'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yeşilbelde Mahallesi'nde meydana gelen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel