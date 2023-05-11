Marmaris'te orman yangını tatbikatı yapıldı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce nisanda başlatılan "Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitimleri" Marmaris ilçesinde düzenlenen tatbikatla sona erdi.

Asparan mevkisinde ekiplere, ekipmanların kullanımı ile yangın esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularının anlatılmasının ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Yangın söndürme helikopteri, 13 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 20 gönüllü ve 200 yangın söndürme işçisinin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği iki farklı noktada orman yangını çıktı. İlk yangın işçilerin müdahalesiyle ikinci yangın ise helikopter desteğiyle söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, gazetecilere, 2023 yılı işbaşı eğitimlerinin 11'inin diğer işletme müdürlüklerinde tamamlandığını, sonuncusunun da Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldığını söyledi.

Son 2 yılda yaşanan büyük orman yangınlarında zarar gören ormanlık alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının tamamlandığını belirten Karabulut, "Önceki yıllarda yaşanan acıların tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirler alındı." dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 2023'te 1077 yangın söndürme işçisi, 232 orman muhafaza memuru, 232 teknik eleman, 133 ilk müdahale aracı, 134 arazöz-su tankeri, 14 dozer ve 14 grayderin görev yapacağı kaydedildi.

Hava gücü olarak ise 12 yangın söndürme helikopteri, bir idari helikopter, 3 amfibik, 2 antonov, 2 air tractor yangın söndürme uçağı ve bir İHA'nın görev alacağı belirtildi.