Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile 1,5 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü ve çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Aldıran mevkisindeki ormanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Yeşilyurt-Kafaca yol ayrımında meydana gelen orman yangını ormanın kahramanlarının hızlı ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Karadan ve havadan yangına hızla müdahale eden, fedakarca görev yapan ormanın kahramanlarına AFAD, itfaiye, Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, DSİ, MUSKİ, Yatağan Termik Santrali, emniyet ve jandarmamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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