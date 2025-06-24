Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziraat ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına bir teknenin kaptanının işaret fişeği ateşlemesi sebep oldu. Olayda 8 dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziraat ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki ziraat ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 8 dönüm alan zarar gördü.

Jandarma ekipleri, Joya Del Marina iskelesinde, bir teknenin kaptanı G.K'nin yanlışlıkla ateşlediği işaret fişeğinin yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormanlık alana düşmesi sonucu yangının meydana geldiğini tespit etti.

Taksirle orman yangınına sebebiyet verme suçlamasıyla tekne kaptanı???????nın ardından 2 mürettebat da yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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