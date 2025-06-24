Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziraat ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına, bir tekne kaptanının yanlışlıkla ateşlediği işaret fişeği sebep oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziraat ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki ziraat ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 8 dönüm alan zarar gördü.

Jandarma ekipleri, Joya Del Marina iskelesinde, bir teknenin kaptanı G.K'nin yanlışlıkla ateşlediği işaret fişeğinin yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormanlık alana düşmesi sonucu yangının meydana geldiğini tespit etti.

Tekne kaptanı, taksirle orman yangınına sebebiyet verme suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu

Sağlık sisteminde yeni dönem! 7 köklü değişiklik geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi

Öyle şeyler istedi ki Süper Lig ekibi transferden vazgeçti
Talisca'nın oynamak istediği kulübü açıkladılar

İşte Talisca'nın oynamak istediği o takım
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti

Trump, NATO Genel Sekreteri'nin gönderdiği mesajı ifşa etti
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.