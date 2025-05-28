Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, 5 arazöz, 2 su ikmal aracıyla çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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