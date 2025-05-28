Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Marmaris'te çıkan orman yangını, 13 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 2 iş makinesi ile yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi Altın Sivrikuyu mevkisinde, saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınına 13 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS,(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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