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Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu saat 21.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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