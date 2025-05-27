Marmaris'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı

Marmaris'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve helikopter sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeni araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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