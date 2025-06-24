Marmaris'te Orman Yangını: Hava ve Karadan Müdahale
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler, ihbar sonrası bölgeye sevk edilen hava ve kara araçlarıyla yangına müdahalede bulunuyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel