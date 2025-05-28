Marmaris'te Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Marmaris'te Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yeşilbelde Mahallesi'nde bir orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi Altın Sivrikuyu mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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