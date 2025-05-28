Marmaris'te Orman Yangını Çıktı
Marmaris'in Yeşilbelde Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın saat 16.30 sularında başladı ve ekipler bölgeye sevk edildi.
Marmaris'te orman yangını
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.
Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi Altın Sivrikuyu mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel