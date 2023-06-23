Marmaris'te Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sarıana Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan müdahale ediliyor.

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Marmaris'e bağlı Sarıana Mahallesi'nde askeri lojmanların karşısında bulunan ormanlık alanda bugün saat 15: 40 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan müdahale ediliyor.