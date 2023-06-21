Marmaris'te Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sarp arazide çıkan orman yangınına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale ediyor. Yangına karadan da müdahale etmek için dozer ve diğer araçlarla yol açma çalışması yapılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide orman yangını çıktı.

Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale ediyor. Ekipler yangının çıktığı bölgeye karadan da müdahale etmek için dozer ve diğer araçlarla yol açma çalışması yapıyor.

Yangına müdahale sürüyor.