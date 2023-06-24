Üye Girişi
Haberler
Marmaris'te Orman Yangını Bölgesinde Boğularak Öldürülen Kişinin Cesedine Otopsi Yapıldı

Marmaris'te Orman Yangını Bölgesinde Boğularak Öldürülen Kişinin Cesedine Otopsi Yapıldı

Güncel Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangını bölgesinde bulunan ve Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan erkek cesedine otopsi yapıldı. Otopside kimliği henüz belirlenemeyen kişinin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten orman yakma' ve 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına M.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Marmaris'te çıkan orman yangında yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangını bölgesinde bulunan ve Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan erkek cesedine otopsi yapıldı. Otopside kimliği henüz belirlenemeyen kişinin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten orman yakma' ve 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına M.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Öte yandan, Marmaris'te çıkan orman yangında yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Adli Tıp Kurumu Marmaris Otopsi Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title