Marmaris'te Orman Yangını Bölgesinde Boğularak Öldürülen Kişinin Cesedine Otopsi Yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangını bölgesinde bulunan ve Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan erkek cesedine otopsi yapıldı. Otopside kimliği henüz belirlenemeyen kişinin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten orman yakma' ve 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına M.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Marmaris'te çıkan orman yangında yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.