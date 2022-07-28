Marmaris'te orman yangını (3) KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 18.06'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. KONTROL ALTINA ALINDI Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 18.06'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Sarp arazideki yangında havadan yapılan başarılı müdahale ile alevlerin büyümesinin önüne geçildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Marmaris Muğla Güncel Haberler

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