Marmaris'te orman yangını (3)
KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 18.06'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.
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KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 18.06'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Sarp arazideki yangında havadan yapılan başarılı müdahale ile alevlerin büyümesinin önüne geçildi.
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel