Marmaris'te orman yangını (3)

'DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA TEYYAKKUZ HALİNDEDİR'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te etkili olan orman yangınını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti. Kirişci, Twitter hesabından yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Marmaris'deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" dedi.

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde takip etmek üzere Marmaris'e hareket etti.

ANKARA,