Marmaris'te Orman Yangını: 2 Hektar Alan Zarar Gördü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü. Yangına 6 uçak, 9 helikopter, 15 arazöz ve orman yangını söndürme ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde ormanlık alanda iki ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter 15 arazöz ve çok sayıda orman yangını söndürme ekipleri alevlere, karadan ve havadan müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında 2 hektar alan zarar gördü.