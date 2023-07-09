Marmaris'te orman yangını (2)

KONTROL ALTINDAMarmaris ilçesinin Asparan mevkinde saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINDA

Marmaris ilçesinin Asparan mevkinde saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.