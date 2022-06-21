Marmaris'te orman yangını (2) HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİMarmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı. HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ Marmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Muğla orman ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye İzmir, Antalya ve Denizli'den de çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla), Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Marmaris Muğla Güncel Haberler

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