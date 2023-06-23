Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangına karadan müdahale edilirken, havadan üç helikopter ve üç uçakla müdahale yapılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Marmaris'te orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sarıana Mahallesi yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına karadan müdahale edilirken, havadan üç helikopter ve üç uçakla müdahale yapılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.