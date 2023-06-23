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Marmaris'te Orman Yangını

Marmaris'te Orman Yangını

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, saat 15.30 sıralarında Sarıana Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandaki yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Marmaris'te orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Sarıana Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandaki yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Güncel

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