Marmaris'te Orman Yangını
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, saat 15.30 sıralarında Sarıana Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandaki yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Marmaris'te orman yangını
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Sarıana Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandaki yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.