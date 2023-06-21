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Marmaris'te Orman Yangını

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Balan Dağı bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Balan Dağı bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Marmaris'e bağlı Çetibeli Mahallesi'ndeki Balan Dağı bölgesinde bugün saat 15: 40 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Müdürlükten yapılan açıklamada, karadan ulaşımın zor olduğu bir noktada çıkan yangına müdahale için tüm hava araçlarının kaldırıldığı, karadan müdahale için de iş makineleri ve arazözlerin sevk edildiği belirtildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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