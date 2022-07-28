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MARMARİS'TE ORMAN YANGINI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Yangın, saat 18.06'da ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı. Bölgedeki çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)

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Haber: Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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