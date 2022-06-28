Marmaris'te orman yakan şüpheli, veresiye içki vermeyen marketçiyi tehdit etmiş

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yangının başladığı Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etmesinin ardından tutuklanan Sacit Ayhan'ın (34), olaydan kısa süre önce veresiye içki almak için gittiği marketteki görüntüleri ortaya çıktı. Ret cevabı alınca tartıştığı marketçiyi tehdit eden ve dükkandan çıkıp motosiklete binen Ayhan'ın, yangın çıkardığı Bördübet'in Yedi Adalar bölgesine gittiği öğrenildi.

Marmaris Hisarönü'nde çıkan orman yangınının ardından sabotaj şüphesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, ortak çalışma başlattı. Ekipler, yangın bölgesindeki işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamerası ile bölgedeki fotokapanlar ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, 3 bin 832 kişi ve araca yönelik sorgulama yaptı. İncelemeler sonucu yangının, Saklı Koy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış 3 araç lastiği ve terk edilmiş 1 motosiklet buldu. Motosiklet sahibinin Sacit Ayhan olduğu ve hakkında 'tehdit', 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayhan'a ait telefon yangının çıktığı 21 Haziran'da saat 23.30 itibarıyla kapandığı için sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesi yangın çıkış noktasından konum paylaşarak Facebook hesabında mal- mülk davasıyla ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.