Marmaris'te Orman Dışı Alanda Yangın: 8 Hektar Zarar Gördü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yeşilova Mahallesi'nde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektarlık alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman dışı makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Yeşilova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangına, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yeşilova ve Bozburun Mahallesi sakinlerinin de ekiplere destek verdiği, kontrol altına alınan yangında yaklaşık 8 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.