Marmaris'te Okul Hazırlıkları Tamamlandı

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, ilçedeki okulların 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlandığını bildirdi.

Aravi, yaptığı açıklamada, yaz döneminde okullardaki fiziksel eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların tamamlandığını, devlet bütçesi ve hayırseverlerin katkılarıyla okulların öğrenciler için hazır hale getirildiğini belirtti.

Öğrencilerin daha güvenli ve modern ortamlarda bulunması için önemli adımlar atıldığını ifade eden Aravi, şunları kaydetti:

"Deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında riskli yapı raporu bulunan Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi A ve D Blokları ile Atatürk İlkokulu B bloğunun yıkılarak yeniden inşa edilecek. Yeni okul binalarının, günümüzün çağdaş eğitim standartlarına uygun ve deprem yönetmeliğine göre tasarlanacak."

Marmaris'e fen lisesi kazandırılması için de çalıştıklarını aktaran Aravi, projesi hazır olan okul için belediyeden onay beklendiğini bildirdi.

Aravi, yeni eğitim öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.