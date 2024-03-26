Marmaris'te Polis Öğrencilere Siber Suçlar Hakkında Bilgi Verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ile Muğla Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi, Profesyonel İlgim Anadolu Lisesi, 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi ve Özel Uğur Anadolu Lisesinden 300 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de Şehit Ahmet Benler İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine "Trafik Eğitim Parkında" uygulamalı olarak trafik eğitimi verdi.

Bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.