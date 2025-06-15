Marmaris'te Müstehcen İçerik Paylaşan Şüpheli Tutuklandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medyada müstehcen içerikler paylaşan B.K. tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonrası gerçekleştirilen operasyonda dijital materyallere el konuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, şüpheli B.K'nin sosyal medya hesaplarından turistlerin müstehcen görüntülerinin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Siteler Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada dijital materyallere el koyan ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "müstehcenlik" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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