Marmaris'te muhtarlar ve kurum amirlerine iftar verildi - Haberler

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Marmaris'te muhtarlar ve kurum amirlerine iftar verildi

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Marmaris'te muhtarlar ve kurum amirlerine iftar verildi

Marmaris ilçesinde muhtarlar ve kurum amirleri Kaymakamlık iftarında bir araya geldi.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde muhtarlar ve kurum amirleri Kaymakamlık iftarında bir araya geldi.

Siteler Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilen iftar programına, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, kurum amirleri, muhtarlar ve aileleri katıldı.

Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın iftar duası ile başlayan programda, Kaymakam Aksoy, masaları tek tek dolaşarak davetlilerle sohbet etti.

Aksoy, davete katılan muhtarlar ve ailelerine teşekkür etti.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Ertuğ Şevket Aksoy, Kaymakamlık, Marmaris, Güncel, Haberler

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