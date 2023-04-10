Marmaris'te Motosiklet Kazası: Üç Kişi Yaralandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, üç kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu üç kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
A.K'nin kullandığı 20 AIG 938 plakalı motosiklet Siteler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda S.S. idaresindeki 48 AEY 778 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüleri ile A.K'nin yönetimindeki motosiklette bulunan İ.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, tali yoldan ana yola çıkan motosiklete süratle gelen başka bir motosikletin çarpması yer alıyor.
Kaynak: AA / Güncel