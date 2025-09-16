Haberler

Marmaris'te Motosiklet ile Taksi Çarpıştı: Bir Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet taksiyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

O.Ç. yönetimindeki 48 ATE 958 plakalı motosiklet, Hasan Işık Caddesi'nde U.K'nin kullandığı 48 T 4073 plakalı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında

Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş umuduyla gitti, mide bulandıran partinin içine düştü

İş vaadiyle kandırıp mide bulandıran partiye götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.