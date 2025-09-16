Marmaris'te Motosiklet ile Taksi Çarpıştı: Bir Yaralı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet taksiyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
O.Ç. yönetimindeki 48 ATE 958 plakalı motosiklet, Hasan Işık Caddesi'nde U.K'nin kullandığı 48 T 4073 plakalı taksiyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel