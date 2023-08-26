Marmaris'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.