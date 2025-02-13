Marmaris'te Motoryatta Yangın: Yatta Hasar Oluştu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Adaköy Mahallesi'nde demirli haldeki 15 metrelik 'Nefes' adlı motoryatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında yatta kimsenin olmadığı öğrenildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 metrelik motoryatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde iskeleye bağlı "Nefes" adlı 15 metrelik motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin, karadan ve denizden müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle motoryat kullanılamaz hale geldi.
Uzun süredir demirli olan yatta, yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.