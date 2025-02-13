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Marmaris'te Motoryatta Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Marmaris'te Motoryatta Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'Nefes' adlı 15 metrelik motoryatta çıkan yangına itfaiye ekipleri karadan ve denizden müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin diğer motoryatlara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 metrelik motoryatta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Adaköy Mahallesi, Yalancıboğaz mevkisinde kıyıya yakın bir noktada demirli bulunan "Nefes" adlı 15 metrelik motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına karadan ve denizden müdahale etmeye başladı.

Ekipler, alevlerin diğer motoryatlara sıçramaması için çaba gösteriyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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