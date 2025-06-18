Marmaris'te Lüks Yat 'Lady Moura' Limana Girdi

Marmaris'te Lüks Yat 'Lady Moura' Limana Girdi
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'Lady Moura' adlı dünyanın en pahalı yatlarından biri olarak bilinen lüks yat, Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego'ya ait olarak Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana yanaştı. Yat, daha önce birçok ünlü ismi ağırladı ve taşıdığı lüks özellikleriyle dikkat çekiyor.

Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego'ya ait olduğu belirtilen "Lady Moura" adlı lüks yat, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana geldi.

Dünyanın en pahalı yatlarından biri olarak nitelendirilen Bahamalar bayraklı "Lady Moura", öğle saatlerinde Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

Cezayir'den gelen lüks yatın giriş işlemleri için liman ziyareti yaptığı öğrenildi.

Pliego'nun yatta olup olmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Daha önce eski ABD Başkanı George H. W. Bush ve eşi Barbara Bush dahil birçok ünlü ismi ağırladığı kaydedilen yat, helikopteri, 80 kişilik mürettebatı, hastanesi, güvertesindeki kumsal sahiliyle dikkati çekiyor.

Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor.

Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'a ait olduğu belirtilen 86 metre uzunluğundaki Suudi Arabistan bayraklı üzerinde helikopter bulunan "Kingdom 5 KR" isimli mega yatta Hisarönü Körfezi'nde demirli bulunuyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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