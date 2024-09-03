Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te lüks bir yatta 44 kaçak göçmen yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lüks bir yatta 44 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Organizatörler tutuklandı, kaçak göçmenler ise geri gönderim merkezine teslim edildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde lüks bir yatta 44 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. 3 organizatör de işlemlerinin ardından tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müşterek operasyonu ile Yunanistan'a yasadışı göçmen kaçırmaya çalışan 3 organizatör, dün saat 09.30 sıralarında Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi'nden seyre çıkan lüks bir yatta 44 kaçak göçmen ile birlikte yakalandı. Organizasyonun başındaki 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise geri gönderim merkezine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmaris 3-sayfa Göçmen Güncel Muğla

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

 Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı

Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı

 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor
Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Medina hangi bölgede oynuyor, mevkisi ne? Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Galatasaray'da yabancı futbolcular Fatih Terim, Benfica'ya mı gidiyor? Rade Krunic nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar? Fenerbahçe'de kaç yabancı futbolcu var? Fenerbahçe'de yabancı futbolcular Casemiro Galatasaray'a mı geliyor? Naby Keita kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024-25! Fenerbahçe UEFA kadrosunda kimler var? Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-25! Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var? Galatasaray UEFA kadrosu 2024-25! Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var? Sisi Türkiye'ye neden geliyor?
title