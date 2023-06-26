Marmaris'te Kurban Bayramı öncesi fırın denetimi yapıldı

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması için Kurban Bayramı öncesinde kapsamlı fırın denetimi başlattı. Ekipler, kurban satış ve kesim alanlarını da denetledi.

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması için Kurban Bayramı öncesinde kapsamlı fırın denetimi başlattı. Ekipler, kurban satış ve kesim alanlarını da denetledi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçede bir dizi denetim yaptı. Fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik kontroller yapıldı. Ekipler; fiyat tarifesi, fiyat etiketi, gramaj, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetledi. Denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen üç işletmeye cezai işlem uygulandı.

Denetimlere katılan Zabıta Müdürü Muhittin Ergin, bayram boyunca denetimlerin devam edeceğini belirtti.

KURBAN SATIŞ YERİ İNCELENDİ

Zabıta ekipleri Günnücek'te bulunan kurban satış ve kesim alanını da denetledi. 18 alanda kurulan satış noktasında İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetim yapan ekipler, vatandaşların sağlıklı bir ortamda kurban alım ve kesim yapması için gerekli tedbirleri aldı.

Kurban Hizmetleri Komisyonu, kurban kesim ücreti olarak büyükbaş hayvan kesim ücretinin bin 250 TL, küçükbaş hayvan kesim ücretinin 300 TL olduğunu açıklarken; belirlenen kurban kesim alanı dışında, izin verilmeyen alanlarda kurban kesenlere ya da çevreyi kirletecek şekilde atığını kontrolsüz olarak bırakanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım düzenleneceğine de dikkat çekildi.