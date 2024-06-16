Marmaris'te Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Muğla'nın Marmaris İlçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen törene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Emniyet Müdürü Emre Alay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Marmaris Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Balcı siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Kaya, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutlayarak, bayram tatili için ilçenin hazır olduğunu ve huzur içinde bayramı karşıladıklarını kaydetti.

Bayramlaşma töreninin ardından Kaya, kolluk kuvvetleri denetim noktalarında görevliler ve tatilcilerle de bayramlaştı.