Marmaris'te Kız Arkadaşını Darbettiği İddiasıyla Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kız arkadaşını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kız arkadaşını darbettiği iddia edilen A.Y, Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kadına karşı kasten yaralama", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı olması sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.