Marmaris'te Kaza: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
Marmaris'te meydana gelen trafik kazasında T.H. (22) ve T.E. (48) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi devam ediyor, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI
Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı T.H.'nin (22) hayatını kaybettiği kazada, yaralanan T.E. (48) de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yasin E. (21), Türkay E. (51) ve İsveç uyruklu Murphy M.'nin (42) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
KAZA KAMERADA
Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde refüjü aşıp karşı yöne geçen hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.
Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel