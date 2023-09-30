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Marmaris'te kayıp motosikletli uçurumda ölü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün kayıp ihbarı yapılan 56 yaşındaki motosikletli, uçurumda ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede öldüğü anlaşılan motosiklet sürücüsünün dün kayıp ihbarı yapılan Cem Hepdeniz (56) olduğunu belirledi.