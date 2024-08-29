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Marmaris'te kaybolan Rus turist aranıyor

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Marmaris'te tek başına doğa yürüyüşüne çıkan Rus vatandaşı Natalya Somova'nın kaybolması üzerine arama çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus vatandaşı Natalya Somova (48) gece-gündüz her yerde aranıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan 11 Ağustos'ta Marmaris'e tatil için gelen Rus vatandaşı Natalya Somova, 17 Ağustos sabah saatlerinde Karia yolu parkuru için tek başına çıktığı yürüyüşten dönmedi. Yakınları, 19 Ağustos'ta Rusya'ya dönüş bileti bulunan Somova'ya ulaşamayınca, durumu Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine bildirdi. Ekipler, Somova'nın Karia yolu parkuruna giriş yaptığını tespit etince gece saatlerinde arama faaliyetine başladı.

Marmaris Asayiş Büro ekipleri ve AFAD merkezi ile koordineli olarak Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma (MABKE), Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-AME-DER), Datça ve Marmaris Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMESAR), komando ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri ile jandarma iz takip köpekleri, komando unsurları, 9 dron, 1 İHA ile gece ve gündüz arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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