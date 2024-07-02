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Marmaris'te kaybolan 3 turist ormanlık alanda bulundu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 3 turist, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu. Turistler, sağlık kontrollerinin ardından otellerine götürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 3 turist ormanlık alanda bulundu.

İçmeler Mahallesi'nde kayboldukları bildirilen 3 turist için AFAD, UMKE ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kaybolduktan sonra dağlık alanda mahsur kalan 3 turiste 3 saatlik çalışmayla ulaştı.

Susuz kaldıkları için baygın halde bulunan turistler sedyeye konulup 4 saatlik çalışmayla güvenli alana alındı.

Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan turistler, hastanedeki muayenelerinin ardından polisin yardımıyla otellerine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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